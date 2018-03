Entre Líneas Todo el día

Todo el día Cinthya Tarragó,Gustavo Recalde y Elizabeth Palma

Cinthya Tarragó,Gustavo Recalde y Elizabeth Palma Facebook

Facebook Twitter

El comunicador Clari Arias comentó sobre su campaña actual con su candidatura por el Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) mientras que él sigue aún afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Comentó que no ve el inconveniente con ser candidato por el UNACE estando aún afiliado al Partido Liberal porque el estatuto del PLRA habla sobre las candidaturas internas, según Arias.

Aclaró que para ser candidato del UNACE uno no requiere una afiliación y que el Partido Liberal no es dueño de su vida pero Clari dijo: “di mi vida al Partido, brindé dinero y prestigio al Partido pero puedo llegar a creer que hasta me malutilizaron, hasta aquí llegamos con el PLRA, ya ovalema, ¿quién dijo que todo tiene que ser eterno? y yo no gasto nada con UNACE, ellos cubren los gastos”