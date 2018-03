Zona Franca Todo el día

Calé habló sobre el senador Eduardo Petta, la posible vicepresidencia de Alicia Pucheta y también de las encuestas que posicionan al Partido Colorado por arriba de la oposición.

Sobre Petta:

“Petta es un actor de la liga nacional que incomoda a mucha gente, tiene su estilo y provoca la reacción de la gente atacandole por francos que no corresponden, el arremete lo que considera injusto y en el Minsiterio Público o en el Poder Judicial lo consideran como un rompebolas o loco que no maneja los códigos, hasta de infiltrado en el Partido Colorado, pero lastimosametne Petta ya no va a seguir en el JEM para el mes de julio y se va a sentir su asuencia, ninguno en la historia fue tan incisivo como él, es una lástima que su periodo sea corto y nosotros deberíamos dejarle trabajar y ayudar de ser posible”.

Sobre Alicia Pucheta:

“El permiso en la Corte Suprema no sería suficiente, el artículo 254 lo explica”

Artículo 254 – DE LAS INCOMPATIBILIDADES

Los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica, a tiempo parcial. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional o política alguna, no desempeñar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, asociaciones o movimientos políticos. (Constitución Nacional de la República)

Sobre las encuestas:

“El Partido Colorado va a superar por 60% aproximadamente”.