El candidato a presidente de la República por el Partido Colorado resultó ganador de las elecciones generales realizadas el día de hoy. "Marito" acompañado de Hugo Velázquez como vicepresidente , asumirían sus respectivos mandatos el 15 de agosto del 2018, día del aniversario de la ciudad de Asunción. El eslogan de "Marito de la gente" resonó a lo largo de más de un millón de votantes que marcaron con una "equis" a la Lista 1 en su papeleta de votación.

El discurso de la victoria

“Hemos llegado a la culminación de esta historia que hemos construido juntos, quiero saludarlos a ellos, a los que han depositado su confianza en nuestro proyecto, a los que participaron esta gran fiesta cívica”.

“Los últimos informes hablan de una participación de más del 60%. Señores de la tercera edad, los de nuestra generación, jóvenes y a todos los que fueron, les digo gracias por ser protagonista. Vamos a dar un paso hacia adelante para la unidad”.

“La columna vertebral de esta victoria es el gran partido colorado, no podemos dejar de reflexionar, tuvimos una larga tarea lleno de dificultades, el partido colorado se enfrento a una gran alianza todos unidos todos contra la ANR”.

“Agradezco a los que bajo el gran núcleo de la sociedad que es la familia, han apoyado nuestro proyecto, agradezco a mi Vicepresidente Hugo Velazquez y al Presidente Horacio Cartes, gracias Horacio”.

“Una gran conquista, un gran triunfo por primera vez en la historia del Paraguay, agradezco a Hugo quien va trabajar al lado de este Pdte. en estos próximos 5 años en la gobernación de central”.

“Esta mañana temprano me he comprometido con todos los observadores internacionales, me comprometí con ellos que no iba salir a hablar hasta que no haya resultado oficial. Me he mantenido en silencio porque debemos construir un país con seriedad”.

“Mi saludo a nuestros adversarios ocasionales con quienes hemos tenido una competencia sana, hoy culmina una etapa, mañana empieza el compromiso mas importante que es honrar el sueño que el pueblo paraguayo deposito en nosotros”.

“No puedo dejar de recordar a mi padre que fue un gran colorado y en homenajes a nuestros hijos esos principios que hemos sostenido esos valores lo vamos a mantener intacto”.

“Vamos a trabajar con unidad, integridad y honestidad para que yo dentro de 5 años pueda salir a la calle sin nada que reclamar. Esta misión es de todos, bienvenidos a trabajar juntos el futuro de la nación”.

Algunas propuestas y posiciones:

Matrimonio igualitario

Se refirió a este asunto en varias ocasiones y aseguró que en caso de ganar en las elecciones, vetará cualquier proyecto que intente legalizar la unión entre personas homosexuales.

Aborto

Así como rechaza el matrimonio igualitario bajo el argumento de que el Partido Colorado “históricamente tuvo posiciones provida y profamilia” también se posiciona a cualquier proceso de discusión de una interrupción del embarazo.

“Yo creo que en los principios bíblicos, el Génesis y yo creo en la familia”, expresó más de una vez.

EPP

Manifesta “su apoyo incondicional” al trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y prometió ser implacable en la lucha contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo.

Educación

Brindar una educación con equidad y calidad como vía principal para disminuir el desempleo.

Coordinar acciones con el sector privado para propiciar un pacto social, a fin de posicionar a la educación como una política de Estado.

Reforma educacional en manos de profesionales idóneos.

Priorizar la educación inicial.

Salud

Reforma estructural del sistema de salud, mediante un cambio del modelo sanitario actual.

Propiciar la articulación de sectores competentes y unificar el modelo de atención, gestión y financiamiento.

Descentralizar la salud llevando a la práctica real el artículo 69 de la Constitución Nacional y la Ley del Sistema Nacional de Salud.

Biografía

Nació en Asunción el 10 de noviembre de 1971, tiene 46 años. Estuvo casado con Fátima María Díaz Benza, con quien tuvo dos hijos. Luego se divorció y se volvió a casar con Silvana López Moreira Bo.

Completó sus estudios universitarios en la Teikyo Post University de Connecticut, Estados Unidos, obteniendo un título en Marketing. En 1989 se unió a las Fuerzas Armadas de Paraguay, obteniendo el título de Subteniente de Reserva de Aviación y, a su vez, fue nombrado por el Comando de la Fuerza Aérea, Paracaidista Militar.

Sus primeros pasos en la política fueron en 2005 como miembro del movimiento Reconstrucción Nacional Republicana. Luego fue miembro del movimiento Paz y Progreso y fue nombrado vicepresidente del Partido Colorado en 2005. En junio de 2015, fue elegido presidente del Senado de Paraguay.

Ganó las internas presidenciales del Partido Colorado en diciembre de 2017 al derrotar al exministro de Hacienda, Santiago Peña, con 570 921 votos (51,01%) en comparación con 483 615 (43,23%) de Peña.

Abdo Benítez es criticado por su relación con la dictadura militar de Alfredo Stroessner, ya que su padre, Mario Abdo, fue el secretario privado de Stroessner. Abdo Benítez ha afirmado que Stroessner “hizo mucho por el país”, aunque también aclaró que no comparte la violación de los derechos humanos, las torturas y las persecuciones cometidos durante el régimen.

Cuando Stroessner murió en 2006, propuso que la Junta de Gobierno del Partido Colorado le rinda tributo. La fortuna que posee Abdo Benítez fue heredada de su padre, quien después de la caída de la dictadura fue procesado por enriquecimiento ilícito, pero fue sobreseído.