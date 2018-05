El Atlético de Madrid dijo adiós este domingo al 'Niño', Fernando Torres, autor de los dos goles del conjunto rojiblanco en su último partido en el equipo de su vida (2-2 contra el Eibar en el Wanda Metropolitano), el que dejará atrás después de diez temporadas en dos etapas y 129 goles.

Fernando José Torres Sanz (Fuenlabrada, Madrid, 1984) se despidió del club de su vida haciendo aquello que le trajo al primer equipo rojiblanco un 27 de mayo de 2001 en el Vicente Calderón ante el Leganés: goles. Fueron dos que, si bien no fueron suficientes para la victoria, sí para engrandecer su leyenda.

La leyenda de un ‘Niño’ que lo fue todo para el Atlético en los momentos más oscuros de su historia, los del ‘infierno’ de Segunda División, que creció con él en Primera, que se marchó cuando el club no podía ofrecerle algo más y lo vio crecer desde la distancia; y que regresó para levantar, por fin, un título: la Liga Europa 2018.

La jornada estaba volcada con el ‘9’ rojiblanco, desde los alrededores del Wanda Metropolitano, que contaban con una exposición de fotografías de la carrera de Torres en el Atlético, hasta el ambiente que ofrecían los propios aficionados, con camisetas de Fernando Torres de todas sus etapas deportivas.

No solo del Atlético, también camisetas del Liverpool y del Chelsea ingleses se pudieron ver en el estadio rojiblanco. Y, por supuesto, de la selección española con la que conquistó un Mundial y dos Eurocopas. Todo volcado en dar una despedida acorde a la talla del personaje.

Con las alineaciones, la ovación para el número ‘9’ multiplicó a las de sus compañeros en el once titular, y su dorsal también protagonizaba el último ‘tifo’ del año, en el centro de la grada este y flanqueado por la inscripción ‘De Niño a Leyenda’, completado con un mosaico tras el homenaje al Atlético de Madrid Femenino, con su capitana Amanda Sampedro mostrando la copa de la Liga Iberdrola.

Lo que siguió fue un partido en el que el Atlético se volcó en encontrar al homenajeado, que tuvo la primera gran ocasión en el minuto 9, en una buena jugada colectiva que acabó en los pies de Ángel Correa, quien cedió al espacio a la derecha del área, pero Fernando Torres eligió mal en el remate.

Sin embargo, los guiones del Atlético siempre tienen curvas. Y la despedida del ‘Niño’ no iba a ser menos, ya que en la primera ocasión del Eibar marcó Kike García, que se adelantó a la zaga rojiblanca y a la salida del meta esloveno Jan Oblak. Corría el minuto 35.

Entonces, cuando el partido comenzaba a tomar un tinte extraño, la jugada salió. Un contragolpe lanzado por Gabi y continuado por la carrera de Correa terminaba con pase a Torres, que marcó a placer. Se cayó el Metropolitano al ver marcar a su ídolo el gol 128 de su carrera en el Atlético, del que es el quinto anotador histórico.

La cosa no quedaría ahí, porque en la segunda mitad, cuando el entrenador argentino Diego Pablo Simeone sacó al terreno de juego al francés Antoine Griezmann -con división de opiniones, pitos y aplausos, por su posible salida al Barcelona- volvió a aparecer el ‘Niño’ para marcar y reafirmar que la tarde del Metropolitano no sería para dilucidar polémicas. Solo para disfrutar, como hizo Torres al abrazarse con el público. Luego recibió amarilla por ello.

Concluido el partido con el 2-2, comenzaron los homenajes. Jugadores, técnicos y preparadores rojiblancos hicieron un pasillo mientras Torres salía por el túnel de vestuarios secándose las lágrimas. Volvió a ingresar, chocando las manos de sus compañeros para ver un emotivo vídeo con retazos de su carrera.

Celebró la afición del Wanda Metropolitano como si ocurriera en el terreno de juego algunos de los goles más significativos de su carrera rojiblanca: el primero al Albacete en Segunda, el acrobático tanto al Betis, alguno al Madrid, el de la final de la Eurocopa 2008 que dio a España el título ante Alemania; y la Liga Europa de Lyon.

En representación del equipo, Gabi le entregó una camiseta enmarcada y firmada por toda la plantilla y tomó la palabra en nombre del equipo y de la afición.

“Recuerdo las palabras de Fernando cuando volvió, que dijo que qué había hecho él para merecer todo eso. Y digo yo, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer que seas el máximo exponente del Atletico en todo el mundo, Fernando?”, dijo Gabi mientras Torres ya no podía reprimir las lágrimas

Manuel Briñas, su descubridor, y Manuel Rangel, su primer entrenador en el Atlético, le entregaron la primera ficha que tuvo con el equipo. “Lo has ganado todo, nosotros contigo también”, le dijo el veterano ojeador.

A continuación, otro goleador mítico del Atlético de Madrid, José Eulogio Gárate, el ‘Ingeniero del área’, le entregó una réplica de la placa definitiva de Torres en el ‘Paseo de Leyendas’ del exterior del Metropolitano, con los 404 partidos.

“Todos los atléticos sabemos que el ADN de Fernando es rojiblanco desde la cuna, es un fenómeno desde el punto de vista profesional como jugador, pero mucho más su personalidad, sencilla, libre. Felicidades Fernando”, le dijo un emocionado Gárate antes de fundirse en un abrazo.

Las sorpresas se sucedieron, ya que un enorme globo blanco con la inscripción ‘Hasta pronto, Fernando’ que sostenía una tela de varios metros de altura imitando la camiseta del futbolista con el número ‘9’ presidió la entrada de la familia del delantero.

Y el delantero tomó el micrófono. Comenzó agradeciendo al “tercer anfiteatro”, donde se ubican metafóricamente los colchoneros que ya murieron, entre ellos el exjugador y exentrenador Luis Aragonés, fallecido en 2014.

“Todos le debemos que nos enseñara el camino, que nos marcara lo que es el Atlético de Madrid, y ahora con los años este grupo que tenemos aquí ha cogido el testigo y sigue haciendo historia, y estoy seguro que lo mejor está por venir”, dijo Torres.

Su familia, en especial su abuelo -“me dio el regalo más grande que se puede dar a un nieto, que es hacerlo del Atleti”, dijo-, y sus compañeros, un grupo que dijo “ha ganado menos de lo que merece”, también pasaron por un discurso que tuvo un epílogo especial para los aficionados.

“Muchas veces nos preguntan por qué somos del Atleti o por qué es diferente. Sobre todo decimos que no lo puede entender quien no lo es, porque es difícil explicarlo. Me gustaría que recordaseis como os sentís hoy, la felicidad, el orgullo de tener un equipo campeón, de pertenecer a una gran familia”, reclamó el delantero.

Y así, pidiendo a los aficionados que se acuerden de estos momentos cuando las cosas vengan mal dadas y que sean “todos uno”, terminó el último momento de Fernando Torres como futbolista del Atlético de Madrid sobre el césped del Wanda Metropolitano. El ‘Niño’ que lo fue todo en el Atlético dijo adiós al club de su vida.