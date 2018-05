Para la décimo cuarta edición del evento, producido por el Gobierno de Mato Grosso do Sul, tendrá actividades en las ciudades de Corumbá, una comitiva paraguaya partirá hacia Brasil para la cobertura del evento a realizarse del 24 a 27 de mayo. También estará el ministro de Cultura Fernando Griffith. El Grupo Ñanduti hará presencia en el lugar para brindarte todos los detalles de este gran festival.

En la programación del FASP está previsto la presencia de participantes de 10 países del continente sudamericano, involucrando varias áreas artísticas como artesanías, artes escénicas, cine, artes visuales, literatura, gastronomía y música. El festival tendrá varias actividades dirigidas al debate sobre el patrimonio histórico, la economía creativa y las artes callejeras. También están programados talleres, conferencias, exposiciones y un seminario sobre cultura y ciudadanía.

La programación de las actividades:

1) Jueves 24 de mayo, 9:30: Conferencia “José Asunción Flores: de criança de rua a gênio musical”, del periodista y escritor Mário Rubén Alvarez (PY), en la Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

2) Viernes 25 de mayo, 8:00: Literatura “Quebra-Torto Com Letras”, Mário Rubén Alvarez (Potrero Ybaté, PY) participará del encuentro con André Luiz Alvez (Campo Grande, MS), Beneditto C. G. Lima (Corumbá, MS), Henrique De Medeiros (Corumbá, MS) y Lívia Gaertner (Corumbá, MS), en el Moinho Cultural.

3) Viernes 25 de mayo, 14:30: Seminario “Cultura y ciudadanía”, en Unidade 3 – Campus do Pantanal de la Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). El Ministro de Cultura de Paraguay, Fernando Griffith intervendrá en el encuentro coordinado por Athayde Nery (MS), Secretario de Cultura y Ciudadania; moderado por Rocío Ortega (PY), arquiteta, escritora e produtora cultural; con participación de: Detlef Walde (ALE), géologo e descobridor da Corumbella; Jorge Melguizo (COL), jornalista e consultor; Icléia Albuquerque Vargas (BRA), Prof.ª Dr.ª da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

4) Sábado 26 de mayo, 13:30: Proyección de la película paraguaya “Mangoré, por amor al arte”, dirigida por Luis R. Vera, en el Centro de Convenções Miguel Gomez.

5) Sábado 26 de mayo, 18:30: Concierto de Rolando Chaparro en el Palco Rio Paraguai.