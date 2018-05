Una de las escasas posibilidades de supervivencia para esta subespecie es la reproducción artificial a partir de muestras de semen de machos fallecidos como Sudán. El proyecto es complejo, entre otros motivos, porque hasta ahora se han conseguido muy pocos avances en la reproducción asistida en rinocerontes.

Afortunadamente, el Instituto para la Investigación de la Conservación del Zoo de San Diego (Estados Unidos) anunció la semana pasada un primer éxito en este tipo de intervenciones. Los expertos de este instituto han conseguido la inseminación artificial de la hembra Victoria, un ejemplar de rinoceronte blancos del sur (Ceratotherium simum simum) que viven en el Centro de Rescate Rhino Nikita Khan.

Aunque se trata de un ejemplar de una subespecie diferente, “la confirmación de este embarazo mediante inseminación artificial representa un evento histórico para nuestra organización y también un paso importante en los esfuerzos por salvar al rinoceronte blanco del norte”, ha explicado Barbara Durrant, directora de Ciencias Reproductivas de este instituto científico del Zoo de San Diego.

La gestación de rinocerontes dura entre 16 a 18 meses y la inseminación artificial de la rinoceronte Victoria ocurrió el 22 de marzo. “Los espermatozoides utilizados tenían una motilidad excelente y el procedimiento fue un éxito. Estamos ansiosos por confirmar el avance de la gestación, pero tendremos que esperar unos meses antes de confirmar un verdadero éxito, con el nacimiento de un saludable bebé rinoceronte blanco del sur”, ha explicado la directora del centro responsable de la intervención.

Victoria, a southern white rhino at the San Diego Zoo, is pregnant. Could she someday help the northern white rhino, of which only two remain? via @NPR https://t.co/ClQcjmyvJL

— NOVA | PBS (@novapbs) May 19, 2018