La senadora Masi mencionó que aunque el Cartismo no tiene los números para mantener el cuórum de la sesión extraordinaria del miércoles, todavía queda un mes de incertidumbre y que hay que "tener cuidado" con el presidente Horacio Cartes. "No es una cuestión subjetiva. Fue capaz de todo detrás de una cuestión. No creo que así no más dejen", dijo.