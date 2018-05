Jaque Mate Todo el día

Todo el día Santiago González, Enrique Dávalos

Santiago González, Enrique Dávalos Facebook

Facebook Twitter

Los nueve gobernadores electos del movimiento oficialista emitieron un manifiesto en el que brindan su apoyo al presidente de la República. En conferencia de prensa, tras reunirse con Cartes en Mburuvicha Róga, anunciaron que buscarán el diálogo con Mario Abdo Benítez.

El gobernador electo de Paraguarí, Juan Carlos Baruja dijo estar sorprendido por la postura de algunos colorados que se oponen a la renuncia de Cartes. “El pueblo ha elegido, ha votado por una candidatura que fue proclamada. Corresponde que el sea senador por la voluntad popular. Fue el senador más votado de la República en las elecciones con más de 800.000 votos. Ha tenido éxito en las internas”, citó.

Por su parte, Hugo Javier González, gobernador electo de Central manifestó que buscarán el diálogo con el presidente electo Mario Abdo Benítez sobre la renuncia y posterior juramento de Cartes. “Le vimos tranquilo, seguro y confiado (Cartes) no va a buscar votos otro lado. Él no está preocupado por jurar o no si no es de la mano del Partido Colorado unido”, expresó.