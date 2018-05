Jaque Mate Todo el día

Santiago González, Enrique Dávalos

Santiago González, Enrique Dávalos

La diputada cartista disparó contra sus correligionarios de Añeteté. “Si Marito es inteligente que le diga a sus senadores revoltosos que le permitan jurar a Cartes porque fuera del Congreso es 100% más peligroso que adentro”, afirmó.

También se refirió a la renuncia de Luis Castiglioni al Senado. “No me extraña, somos compueblanos y nos conocemos. Lo que sí me preocupa es que el presidente justo le eligió a él como Canciller, él no es un hombre de trabajo que se levanta temprano. Cuando es Ministro tiene que levantarse temprano, yo creo que es un haragán”, criticó.