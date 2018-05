El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, aseguró que está en juego el propio Partido Colorado respecto a la renuncia del Presidente de la República, Horacio Cartes. Lamentó la actitud de algunos miembros del movimiento Colorado Añetete, los que a pesar de haber hecho campaña por Cartes.

“Es momento de sentar postura, el Partido Colorado está en juego hoy. Esto puede generar fricción y ruptura dentro del partido”, insistió.

Aunque aseguró que en la Cámara de Diputados hay sobrados números para aceptar la renuncia presentada por el presidente de la República, Horacio Cartes, admitió que en Senadores el panorama se torna más difícil. Sostuvo que en la Cámara Alta se busca asegurar al menos 24 votos, aunque por ahora se cuenta con 22 a 23 senadores.

Cuestionó, duramente, a algunos senadores del bloque de Colorado Añetete, específicamente, a lossenadores Luis Castiglioni, Blanca Ovelar y Arnoldo Wiens, quienes ya adelantaron que no darán quórum a la sesión del Congreso. Calificó de “traidor” al senador Luis Alberto Castiglioni, por renunciar a su banca en el Senado, para no asistir a la sesión, complicando las posibilidades de lograr el quórum para tratar la renuncia del mandatario.

“Primero la traición de Castiglioni al Partido Colorado en el 2008, donde no trabajó por el partido. Castiglioni es el que menos autoridad moral tiene para decirnos quién es buen o mal colorado, porque si hoy tenemos un mariscal de la traición, ese es el ing. Luis Alberto Castiglioni, futuro canciller de la Nación”, sentenció.

En cuanto a la senadora Blanca Ovelar, quien dijo que el diputado no tenía legitimidad como titular de la Junta de Gobierno, Alliana le recordó que el mismo fue electo por más de 135.000 votos de diferencia por encima de Mario Abdo Benítez, mientras que Ovelar ingresó al Senado a través de las listas sábanas, de manos de Horacio Cartes.

Sostuvo además que la senadora Blanca Ovelar sufre de amnesia ya que en su momento hizo campaña a favor de Nicanor Duarte Frutos cuando este era presidente y candidato a senador.

Por último, el titular de la Cámara Baja no descartó que el oficialismo logre el quórum necesario para la sesión bicameral y con ello la aceptación de la renuncia de Cartes.”Se contaba con algunas personas de la oposición con quienes todavía no se está pudiendo conversar, que no sentaron postura todavía”, apuntó.

Fuente: Diputadospy