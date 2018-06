El senador colorado habló sobre las discrepancias entre los parlamentarios de la ANR sobre la aprobación o no de la renuncia del primer mandatario y dijo que a su criterio la postura de Mario Abdo, de que se resuelva en bancada sin que intervenga, es la correcta. Se refirió además de la situación que engloba al supuesto pedido de coima al frigorífico Concepción por parte de Luis Gneiting y Gustaco Leite.

“Sí, yo no tenía tiempo y como ellos (Idoyaga y Trapani) estaban urgidos, me contaron (lo de la coima) de ida al Congreso. Me pareció consistente su relato y por eso decidí molestarle al Pdte. Cartes con el tema” Senador Juan Carlos Galaverna. #JaqueMate #1020AM

