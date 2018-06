El actual titular de ANR apuntaba a una reelección en la Cámara Baja pero tras el quiebre entre Honor Colorado y Colorado Añeteté anunció que también se retira de las negociaciones de cara a la presidencia de la siguiente Cámara de Diputados. "Por lo menos ya no más negociaciones y acuerdos con Colorado Añeteté en ese sentido. Nuestros correligionarios no quieren acordar con nosotros, hemos dado demasiados gestos de querer trabajar o apoyar pero creo que no hay reciprocidad de parte de ellos", dijo.