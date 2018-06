El legislador del PLRA, Sergio Rojas, manifestó que los números que los liberales le presentan a los diputados de "Colorado Añetete" para cerrar el acuerdo con respecto a la presidencia de la Cámara Baja no son reales y aseguró que algunos de sus colegas aún no tomaron una decisión. "Unos informan que hay ese acuerdo, los números no son lo que le dijeron a los de añetete, en este momento es 16- 14 pero las negociaciones siguen", aseveró.