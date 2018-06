El exministro del Ministerio de Educación y Ciencias habló en 'Zona Franca' donde comentó sobre su reclamo al TSJE sobre de que él debería jurar como senador y no Rodolfo Friedmann (senador suplente). "Lugo no tiene facultades de convocar o no a nadie. En este caso, el único órgano que tiene esa facultad es la Justicia Electoral", expresó. "Yo tengo más derecho de jurar que Friedmann, yo fui votado, proclamado y electo", continuó.