Los candidatos inscriptos al concurso “Colosos de la Tierra”de la ONG A Todo Pulmón Paraguay Respira pertenecen a 09 especies nativas: Kurupa’y kuru, Laurel, Samu’u, Tajy, Taruma’i, Timbo, Yvapovõ, Yvyra pytã, Yvyraju y/Ka’i kyhyjeha.

Compartimos la historia del postulante N° 17:

Fredi Gonzalez inscribió a un Kurupa’y kuru que se encuentra en Coronel Oviedo en el departamento de Caaguazu.

“Es una reliquia para mi Papá, desde que era joven el conserva a este árbol, ya que no encontramos otro árbol con gran tamaño como el de este kurupa’y Kuru. Hoy en día hay demasiada desforestación, incluso un señor cuyo nombre desconozco, ofreció 10 millones a mi papá por el árbol, y él le dijo que no está a la venta y no lo cambiaría por dinero.

Siempre lo cuidamos y le hacemos limpieza, es un integrante más de la Familia los llamamos: (I formal Kurupa’y hina) “

Vos también podés inscribir a tu coloso en la página web de A Todo Pulmón: www.atodopulmon.org o escribiendo al (0985) 448 829, tenés tiempo hasta las 23:59 del 17 de julio.

El concurso “Colosos de la Tierra” tiene como finalidad premiar a los árboles más grandes de nuestro país, para generar conciencia en la población sobre la importancia de preservar los bosques nativos y el respeto hacia los árboles.