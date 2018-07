Esta semana los comercios uruguayos comenzarán a vender paquetes de yerba mate con marihuana. Si bien ya habían aparecido en algunas vitrinas el año pasado, debieron ser retirados del mercado por no contar con la habilitación necesaria. Finalmente, el Ministerio de Salud Pública ha dado el visto bueno.

La semana pasada, el director de una de las empresas que distribuirán ese producto, Pablo Riveiro, dijo citado por el diario Perfil, que “será de venta libre y podrá consumirla cualquier persona”. Esto se debe a que la yerba no contiene el principal componente psicoactivo del cannabis, el tetrahidrocannabinol (THC). De todas formas sí incluye cannabidiol (CBD), presente en la planta en un 40%. En ese sentido Rivero enfatizó que “es yerba no medicinal”. “No es un medicamento y no es psicoactivo”, recalcó.

Como parte de la reglamentación aprobada por las autoridades, las marcas La Abuelita y Cosentina debieron incluir en el empaquetado una hoja de marihuana bien visible para que los consumidores puedan diferenciar con claridad el producto.

Una legislación para promover la salud pública

La ley 19.172 de control y regulación sobre la producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis, sancionada en diciembre del 2013 busca “promover y mejorar la salud pública” de los usuarios de esa droga.

Tal como informó el diario uruguayo La República, según datos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis hasta el 5 de junio de 2018 había 35.246 personas inscritas para acceder a la marihuana de forma regulada. Esto se puede lograr de tres formas: autocultivo (hasta seis plantas hembras y un máximo de 480 gramos de cannabis almacenado), clubes de cultivo o membresía (de entre 15 y 45 personas) y compra en farmacias.

No obstante, según la VI Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas aproximadamente 147.000 personas de entre 18 y 65 años consumieron marihuana “por lo menos una vez” en los últimos 12 meses. Casi la mitad (49,1%) son jóvenes de entre 18 y 29 años.

