El concejal colorado, José Alvarenga, visitó ‘El Salón’ y habló de varios temas; entre ellos la situación de las casillas en la avenida Francisco Acuña de Figueroa, más conocida como Quinta. "Nos hemos opuesto al proyecto de quinta avenida tenazmente por infringir leyes ambientales y varios otros reglamentos”, manifestó.

Aseguró que para las obras de quinta “nunca se hicieron audiencia pública” y que además se violaron normas ambientales y la Constitución Nacional. “Hay algún negociado si vemos los montos, Gs. 2.400 millones y de 13 meses paso a 18 meses”, señaló.

El concejal criticó al intendente de Asunción, Mario Ferreiro por no tener capacidad política y lo acusó de no cumplir con los proyectos.”Se nota la incapacidad de Ferreiro, que no tiene capacidad política y despues sale a decir que el problema es político, nosotros le dijimos que vamos a acompañar los proyectos pero todo lo que le facilitamos no cumple”, disparó Alvarenga.

Por otra parte, el concejal mencionó los logros obtenidos con la plantación de árboles en la ciudad de Asunción, “empezamos con árboles y ahora ya estamos con 25 mil plantados, es nuestro sendero el del medio ambiente porque afecta la calidad de vida”, expresó.

Hay que enseñar desde chicos a respetar y cuidar el medio ambiente, desde las calles hasta los árboles, indicó.