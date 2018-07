Zona Franca Todo el día

El analista político habló en 'Zona Franca' donde comentó sobre el video viralizado en las redes sociales donde se ve al miembro del Parlasur, Neri Olmedo, durante una entrevista. "Yo no sé si da pena, vergüenza o indignación, pero se nota que tiene una guerra francoprusiana con el lenguaje, esto se fomenta porque se busca aparatos electorales y no tienen formación cívica", manifestó. Asimismo el abogado Felino Amarilla se unió a la conversación donde debatieron sobre López Obrador (Nuevo presidente de México) y sobre la política en el Paraguay.

“El crimen organizado no garantiza candidaturas, ellos se candidatan”, continuó Acevedo. Sobre Neri Olmedo, reiteró que hay que analizar con profundidad de porqué “suceden estas cosas” y que ya no le sorprende casi nada. “Yo salté de mi asiento al ver el video, no podía creer”.

Seguidamente se unió Felino Amarilla, donde comenzaron a debatir sobre López Obrador. Ambos coincidieron que es un candidato firme y que se podría iniciar una segunda (y necesaria) revolución mexicana con él.