El político y empresario Alfredo Jaeggli manifestó que hay ciertos gastos del Presupuesto General de la Nación que no son importantes y resaltó que no se puede tomar acciones al respecto debido a que el 70% está destinado para sueldos, que según sus declaraciones, son gastos exigidos. "Hay cientos de instituciones que no sirven para nada, se gasta en cafe, mozos, en direcciones que no existen", añadió.