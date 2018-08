El cumbiero Fer Pérez contó su lado de la historia sobre el reclamo de parternidad que hizo su exseguidora Sol González, quien se embarazó en 2015 cuando aún era menor de edad. “Es un tema muy delicado, no puedo hablar porque mis abogados me dicen que no puedo hablar de esto. La obsesión te lleva a hacer muchas cosas”, mencionó en Siempre Pelusa.