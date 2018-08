El senador Stephan Rasmussen del Partido Patria Querida (PPQ) comentó que presentaron la nota de pérdida de investidura a los diferentes sectores, sin embargo no se juntaron las 11 firmas debido a que hay líderes de bancadas que no concuerdan con la propuesta de quitar la investidura de Óscar González Daher, señaló Rasmussen. No obstante la nota quedó a disposición de las bancadas.