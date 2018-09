En la duodécima temporada de La Arquitectura y el Cine el próximo martes 04 de setiembre a las 18 hs en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se exhibirá, en la segunda parte de la temporada académica la chica desconocida (“La fille inconnue, 2016)

“Los hermanos Dardenne – dedicados a filmar situaciones de jóvenes sin trabajo -, en esta oportunidad tienen por protagonista a una chica dedicada a su oficio pero que comete un error que intenta corregir tardíamente. Es una película de tono social – como corresponde a los hermanos belgas – con algún sesgo policial pero con un estudio del ambiente ciudadano en sus aspectos negativos como positivos de sumo interés. Una película de los Dardenne siempre es estimulante para la reflexión”.

Acostumbrado a seleccionar películas de interés que despiertan en el espectador motivos para disfrutar del séptimo arte y reflexionar sobre diversos aspectos estéticos, emocionales, racionales y vivenciales, el arq. Escobar, presenta las películas de La Arquitectura y el Cine antes de ser exhibidas para ser entendidas en su contexto.

Las películas se exhiben habitualmente en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA)- Campus de San Lorenzo (Acceso por la Av. Mcal. López y/o por la Av. E. Ayala.). El ciclo de cine es libre y gratuito, para todo público.

Las películas del mes de setiembre

Martes 11: UN PEZ LLAMADO WANDA (“A fish called Wanda”, 1988).

Martes 18: UNA BUENA ESPOSA (“Dobra zena”, 2016)

Martes 25: DESPUÉS DE LA TORMENTA (“Umi yori mo nada fukaku”, 2016)

Sobre la película (“La fille inconnue, 2016)

Procedencia: Bélgica / Francia.

Duración: 113 minutos.

Directores: Jean-Pierre & Luc Dardenne.

Intérpretes: Adèle Haenel (Jenny Davin) / Olivier Bonnaud (Julien) / Jérémie Renier (el padre de Bryan) / Louka Minnella (Bryan) / Olivier Gourmet (Lambert hijo) / Fabrizio Rongione (el doctor Riga) / Christelle Cornil (la madre de Bryan).

Síntesis argumental:

La eficiente Dra. Jenny Davin trabaja en el dispensario del Hospital Kennedy. Una noche toca el timbre del consultorio alguien y ella ordena a su asistente que no atienda dado que no parece ser una emergencia. Al día siguiente, la policía le solicita a Jenny entregar la película de seguridad filmada frente a su edificio porque una adolescente ha sido encontrada muerta en la calle y hay necesidad de investigar el caso. Jenny se siente culpable por no haber abierto la puerta, se obsesiona y comienza a investigar por su cuenta.