La salsa ha revolucionado las noches de Yakarta, donde cada día al menos un bar u hotel acoge sesiones tuteladas de la popular danza que hace que nacionalidades y religiones se mezclen al ritmo sensual de los timbales.

Locales y extranjeros de todos lo estratos sociales aprenden los pasos en la capital indonesia, conocida como “el gran durian” en referencia a esta fruta oriunda del sudeste asiático, y se lanzan sin complejos a disfrutar del baile, en apariencia alejado de las tradiciones asiáticas.

Luisa, una de las profesoras que conoce desde hace tiempo el panorama salsero y latino en la megápolis, cuenta que los indonesios comenzaron a bailar ritmos latinos a finales de los noventa, con la apertura de un club de salsaque cerró años más tarde.

“Se ha vuelto más relajado, antes era más rígido, todo el mundo intentaba alardear, soy del estilo cubano, soy del estilo de Los Ángeles, intentamos que fuese más amigable, más social. Inténtalo, bebe, haz amigos y tan solo baila”, dice a Efe la maestra de orígenes polacos y colombianos.

Un indonesio que durante años gestionó la única escuela de salsa de Yakarta, Antonius Lulut, opina que este baile “es bueno” para los hombres indonesios porque les permite interactuar en pareja, al contrario que las danzas de indonesia.

Para Nisa, una joven indonesia que vivió en Bogotá durante varios años, a pesar de las diferencias, el país asiático y el latinoamericano tiene en común la diversidad musical y cultural y el amor por el baile.

Indonesia, donde el 88 por ciento de sus más de 260 millones practica el islam, cuenta con cientos de etnias, idiomas y religiones minoritarias en sus más de 17.000 islas, y por su parte Colombia es hogar de más de 100 pueblos indígenas.

“En todas las regiones hay un baile característico de esa región y vas un poquito más para allá ya tienes otro tipo de baile, bailar es algo de nuestra cultura y eso es lo que yo vi cuando viví en Colombia”, dice Nisa.

Aunque mayoritariamente no hay contacto en la danza indonesia, hay algunos bailes que tienen cierto componente de erotismo al ser de cortejo, como el “jaipongan”, de la provincia de Java Occidental, apunta Nisa durante un espectáculo de salsa en Yakarta.

Este evento, de la compañía de baile caleña “Swing Latino”, seis artistas colombianos mueven las piernas a un ritmo frenético, sin perder la elegancia en el torso y mientras se elevan por los aires con asombrosas acrobacias ante la mirada de cientos de asistentes.

Los bailarines, que visitaron Yakarta este verano como parte de una gira asiática promovida por el ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, realizaron un taller además que fue recibido con entusiasmo por decenas de adeptos al famoso ritmo sincopado.

La salsa se impone en países musulmanes como Indonesia💃 Est baile está revolucionando las noches de Yakarta, donde cada día al menos un bar u hotel acoge sesiones tuteladas de la popular danza que hace que nacionalidades y religiones se mezclen al ritmo sensual de los timbales pic.twitter.com/O8dinMXF0p — Radio Ñandutí (@nanduti) September 1, 2018

La subdirectora de “Swing Latino”, Marta Lucía Montañés, dijo a Efe que los estudiantes asiáticos “aprenden muy rápido” porque “tienen la agilidad” y “la actitud y la disponibilidad para aprender”.

John Eduard, uno de los bailarines y coordinador artístico del grupo, aseguró que la salsa tiene virtudes únicas que han permitido su expansión global.

“Cada país tiene su baile típico como el tango en Argentina, el flamenco en España pero la salsa hoy en día casi que se baila en todo el mundo porqué tiene ese toque especial, esa forma de conectar con el ser que llevas adentro”, opinó Eduard.

En los espectáculos que el grupo realizó en Indonesia o en Malasia, también de mayoría musulmana, mujeres con velo islámico alternaban con otras de melenas sueltas, jóvenes acudieron junto a mayores y diferentes razas respaldaron la virtud globalizadora del baile.

“Con la salsa nos damos cuenta que no importa el color, no importa el idioma, no importa la religión”, sentenció el coordinador artístico de la compañía caleña, que ha visitado más de un centenar de países del mundo.

EFE