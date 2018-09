El diputado liberal convocó una conferencia de prensa en su domicilio en Ciudad del Este. Afirmó que no presentará su renuncia. "Es momento de que la ciudadanía sepa como se está llevando mi caso. Niego categóricamente todos y cada uno de los audios", afirmó.

El diputado dijo estar “muy tranquilo” pese al repudio ciudadano. “No estamos preocupados, porque no existe, hay muchas cosas que se desvirtúan, mienten, mucha prensa inclusive no dice la verdad y decidí decirle a la gente lo que es real, lo que es verdad. Yo estoy muy tranquilo y la gente está en su derecho constitucionalmente de manifestarse y por eso no estoy enojado”, afirmó.

Con respecto a los audios donde se lo escucha pedir dinero a una mujer a cambio de ayudarla, dijo que se sacaron de contexto sus declaraciones. “Fueron cambiadas y yo tengo pruebas contundentes de eso”, explicó.