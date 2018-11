El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, habló en "El Salón" sobre la cartera sanitaria, los desafíos que encontró al asumir y la situación actual de la misma. Asimismo se refirió a los tres ejes principales que seguirá para seguir mejorando la salud pública.

Acerca del Ministerio de Salud, manifestó que es una cartera muy compleja, con varios problemas estructurales sistémicos que viene arrastrando desde hace tiempo, así como también de una deuda muy grande.

“El primer eje es trabajar sobre las redes de salud, principalmente en los primeros niveles de atención de salud. El segundo es informatizar todo el proceso, desde la ficha médica, conectividad, telemedicina, todo lo que hace que seamos más eficiente y el tercero es un saneamiento administrativo, mejorar todos los procesos de compra, licitaciones”, explicó.

Resaltó además que la salud tiene una cobertura insuficiente y que estima que tan solo el 40% de la población recibe de atención médica. “Debería haber atención para todos, la salud es un derecho universal”, dijo.

Agregó además que hay déficit de la cantidad de camas en salud pública y que esa situación es muy dolorosa, ya que hay pacientes que no consiguen una y deben quedarse en los pasillos. “Tenemos 270 camas de terapia intensiva, si juntamos a IPS, sector público tenemos el doble y la necesidad es el doble de eso otra vez”, expresó.

Añadió también que los problemas de terapia intensiva no solo son cuestiones por falta de infraestructura, sino que también de recursos humanos. “Se necesita que el laboratorio, el equipo radiológico y los médicos estén 24 horas y eso no es fácil”, indicó. Comentó a su vez la dificultad de solucionar todos los casos quirúrgicos, ya que no hay posibilidad de responderlos.

Sobre antibióticos

Con respecto a la resolución de la no venta de antibióticos sin prescripción médica, el ministro señaló que lo firmó por una cuestión de estrategia, ya que el uso indiscriminado de esos medicamentos genera una resistencia a las bacterias, haciendo que los antibióticos comunes tengan menor efectividad. “Esto obligaría a las personas a usar los más fuertes y más caros”, dijo.

Sobre el Cannabis

El ministro opinó además sobre el uso del Cannabis y dijo que está de acuerdo con el uso científico medico del mismo ya que él ha firmado la reglamentación de la ley del cannabis medicinal. “Soy un hombre de ciencia y está probado que el cannabis tiene efectos positivos en ciertos tratamientos como por ejemplo en la epilepsia”, comentó.