El senador Rodolfo Friedmann lamentó las críticas sobre la vida privada de su esposa, la exmodelo Marly Figueredo y rechazó la forma en que el expresidente Horacio Cartes trata a las mujeres. "No es casualidad, no es retorica, este señor Cartes claramente tiene problemas con las mujeres, hay varios casos donde él ataca a mujeres", dijo.

Continuó refiriendo que esta es la línea de acción del expresidente Horacio Cartes, “es su aporte desde la oposición atacar a las mujeres. Nosotros vamos a seguir trabajando”, dijo.

Con respecto a las polémica visita junto al Papa Francisco en el Vaticano y las críticas hacia su esposa Marly Figueredo, dijo que la extop model está muy afectada. “Estamos golpeados ante un ataque nunca antes visto, está golpeada como mujer, como madre”.

Sobre las declaraciones del senador Sergio Godoy, acotó que hay no contradicción en el gobiern actual. “Nosotros dejamos bien claro nuestra posición, transparencia, no a la impunidad, unidad y trabajo. No existe esa línea distorsionada que dijo. Lo que hizo el presidente es instar a la ciudadanía a estar el día de tratamiento de la intervención de CDE” puntualizó.

“Si uno recurre a los archivos y ve las declaraciones de colorado Añetete, siempre fueron de unidad sin impunidad, transparencia para todos, esa es la línea de este gobierno. No hay influencia en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Congreso, en todas partes hay libertad de actuar, finalizó.