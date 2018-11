Zona Franca Todo el día

El senador Sergio Godoy de Honor Colorado, expresó su opinión acerca de las declaraciones del presidente Mario Abdo Benítez, quien dijo que está muy "contento" por la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este e invitó a la ciudadanía a la plaza a celebrar ya que será un día de "fiesta". El legislador señaló que le parece el acto de un barra brava y que el mandatario, con todo lo que dijo, está buscando desviar la atención.

“Desviando la atención, creando un monstruo, el patrón, que esto, aquello, no se puede seguir así. Tienen que dar una respuesta a los problemas del país”, expresó el senador. Acotó que hay un tema muy grave que atañe a la institucionalidad del país y se refirió a la amenaza a la fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez. “Creo que eso si amerita una reflexión”, dijo.

Además señaló que el titular del ejecutivo está creando ese “monstruo” debido a que no tiene propuestas para la ciudadanía. “A esta altura Horacio Cartes tenía varios proyectos, podrán no estar de acuerdo pero al menos había una dirección concreta y ahora no hay eso”, comentó.