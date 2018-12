Franja Roja Todo el día

El 100% de la producción industrial de almidón de mandioca se concentra en la provincia de Misiones, procesándose en once firmas, cuatro de ellas cooperativas. La capacidad de procesamiento instalada es de algo menos de 300.000 tn, pero anualmente se procesa alrededor de 60.000 tn., lo expone que hay una elevada capacidad industrial según indicó Matías Peter Gibert.

El almidón de mandioca tiene aplicaciones industriales en el sector alimenticio (harinas, heladería, espesantes, cervecería, chacinados, etc.), en la industria farmacéutica (excipientes, tabletas, componentes específicos, etc.), en la industria papelera (papeles especiales, cartulinas, etc.), en el sector de los adhesivos (cartón corrugado, papeles encapados, bolsas de papel, adhesivos escolares, adhesivos industriales, aprestos de uso familiar, etc.), en el sector químico (compuestos para curtiembres, dextrosa líquida y deshidratada, dextrinas, etc.), y en la industria textil (encolados, aprestos de uso industrial, fijadores de tinturas, etc.).