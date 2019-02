El gobierno taiwanés puso 50 becas a disposición de los interesados en cursar estudios de grado y posgrado en diversas áreas, además del idioma Huayu en universidad de ese país.

El lanzamiento se realizó este viernes en el Hotel Excelsior de Asunción y contó con la presencia del embajador de la República de China Taiwán en Paraguay, Diego L. Chou, el ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta y el titular de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), Carlos Pereira.

Este año, el Gobierno de la República de China (Taiwán) ofrece 40 becas para estudio de carreras universitarias, maestrías o doctorados y 12 becas de idioma Huayu. En la actualidad hay 155 universidades públicas y privadas de Taiwán, las cuales se caracterizan por la excelencia en la educación superior.

En la oportunidad, el ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta sostuvo que la educación y la formación es un eje transversal para el desarrollo del país.

Reconoció que el conocimiento del inglés sigue siendo un gran desafío, atendiendo a que es uno de los requisitos básicos para acceder a las becas que ofrece el gobierno taiwanés. “Es allí donde nosotros (MEC) tenemos la obligación de incorporar dentro de los Institutos de Formación Docente al inglés, es decir que nuestras docentes salgan hablando el idioma”, añadió.

En ese sentido destacó que el Ministerio debe adecuarse a los tiempos actuales, es decir que los educadores puedan manejar diversos contenidos e idiomas, principalmente el inglés que “abre puertas al mundo”, subrayó.

“Hay alumnos brillantes que egresan y quieren capacitarse, sin embargo no pueden acceder a estar oportunidades porque no manejan el idioma, por lo que debemos apuntar a la equidad no solamente igualdad y permitir que nuestros futuros becados puedan que acceder a una formación en Taiwán”, expresó.

Asimismo sostuvo que el gran desafío del Gobierno es crear condiciones para que los beneficiarios retornen al país para aplicar sus conocimientos y forjar el desarrollo del país, una vez que terminen sus capacitaciones.

Valioso aporte

A su turno, el ministro Pereira agradeció el valioso aporte que recibe Paraguay de la República de China Taiwán e instó a que se siga estrechando vínculos para el logro los objetivos que contribuyan al desarrollo nacional.

El secretario de Estado resaltó además la importancia de la cooperación que recibe nuestro país de la República de China (Taiwán), en cuanto a becas, proyectos, así como envío de voluntarios. “Con esto logramos la transferencia de conocimiento y tecnología en las áreas más vulnerables de Paraguay”, indicó el ministro.

Destaca relaciones entre Taiwán y Paraguay

Por su parte el embajador taiwanés destacó que la educación es la base y la herramienta para el progreso de cada país.

En ese sentido recordó que Taiwán viene trabajando con Paraguay desde hace tiempo en este ámbito, al tiempo de puntualizar que desde el año 1991 hasta la fecha, el gobierno su país ha ofrecido 400 becas completas a jóvenes paraguayos, y alrededor de 150 estudiantes regresaron al Paraguay con sus títulos en mano.

“El objetivo principal al otorgar las becas es formar y capacitar a los profesionales, con las habilidades y conocimientos especializados para que a su retorno a Paraguay puedan servir a esta hermana República”, expresó finalmente.

Fuente: Agencia IP