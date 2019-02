El senador Víctor Ríos, manifestó que hay una posibilidad de cambio en Ciudad del Este, porque ya se logró lo más importante, la intervención y destitución de Sandra McLeod. Respecto a la posible candidatura de Ulises Quintana a la Intendencia, dijo que no existen condiciones, aun teniendo el apoyo del gobierno. “Ulises no es Lula, una vez que entremos en el juego electoral no veo que pueda ganar ni siquiera las internas pero es una opinión mía y a lo mejor yerro", expresó.