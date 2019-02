El intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer, aseguró que no renunciará a su cargo, siempre y cuando la justicia paraguaya no encuentre algún incoveniente para su continuación al frente de la comuna de dicha ciudad. Asimismo resaltó no tener problemas para la intervención de su gestión, si es que la misma es aprobada por los concejales, ya que cuenta con los documentos que lo respalden. Cabe destacar que Ferrer fue denunciado por supuestas irregularidades.