La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación planteada por los abogados Ricardo Preda y Rául Barriocanal, en contra los magistrados Manuel Ramírez Candia, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander, quienes ahora deberán estudiar el pedido de extradición. Al respecto, el defensor del ex mandamás de la Conmebol, dijo que el argumento que utilizan para evitar que Leoz enfrente a la justicia norteamericana es que, en nuestro país el soborno privado no está penado ni considerado, entonces no es posible la entrega del paraguayo a los Estados Unidos.