El diputado Edgar Ortiz, solicitó al pleno que convoque al presidente de la ANDE, Pedro Ferreira. El enojo del legislador, se debe a que en una propiedad a su nombre, le llegó una factura por el consumo de energía eléctrica, sin embargo, en ese lugar no existe una vivienda. “Pido disculpas a la Cámara, porque nuevamente un diputado fue vilipendiado en redes y más aun sin motivo alguno y por una cosa incierta”, expresó.

“Fui por parte todos los medios y de todos los escrachadores, objeto de molestia, por lo que pido disculpas no poder darle motivos, en relación a la falta de pago de ANDE que me asignaron de una casa que no existe. La verdad estoy cansado del vyrorei (tonteria) “, manifestó el diputado Edgar Ortiz.