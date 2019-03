Esta Mañana Todo el día

El senador Enrique Bacchetta pidió el respaldo de los senadores para seguir en el JEM en la primera sesión del periodo parlamentario del 2019. Argumentó que está haciendo bien su trabajo.

“Estoy tratando de levantar la vara en el jurado. No cometí ningún hecho punible, yo no presioné a la fiscala, no amenacé a la fiscala Lorena Ledesma. No voy a renunciar por algo que no cometí. No tengo motivos para renunciar”, afirmó.