Luis Miguel retornó al Paraguay en el marco de su gira “México por siempre” con el que artista remonta un gran vuelo agotando localidades y una fama renovada luego de la exitosa serie biográfica lanzada en Netflix.

Luis Miguel dejó más que complacidos a los asistentes la noche del 7 de Marzo en el Jockey Club coreando con más de 25 mil almas canciones como “La Incondicional”, “Ahora te puedes marchar” y “Culpable o no” entre muchos otros éxitos.

Luego de sus exitosas presentaciones en Chile y Argentina, “El Sol” aterrizó en suelo guaraní ante un público más que ansioso de corear todas y cada una de sus canciones, subiendo al escenario minutos después de las 21:00 con un imponente escenario y un predio con todos los sectores abarrotados.

Banco Atlas brindó todas las comodidades para sus clientes prestando un servicio exclusivo de comida y bebidas para que sus asistentes puedan disfrutar de un show con la mejor atención y música.

Con sus más de 37 años en el ámbito musical, y un profesionalismo inigualable, Luis Miguel cautivó a su público con un gran carisma y seguridad cantando éxitos como “Suave”, “Sera que no me amas”, “Te necesito” o “Cuando calienta el sol”, que hicieron vibrar a los asistentes mientras que sus temas románticos como “Hasta que me olvides”, “Tengo todo excepto a ti” y “Entregate”, fueron los más emocionantes y melancólicos.

“Bailamos, cantamos y nos emocionamos como todos durante uno de los conciertos más emocionantes de los últimos años, solo Luis Miguel podía lograrlo, absolutamente todos los sectores se han agotado, lo que demuestra que artistas de la talla de él son bien apreciados por el público nacional y nosotros estamos en buen camino brindando oportunidades únicas para disfrutar shows inolvidables, y aún tenemos grandes sorpresas preparadas para nuestros clientes”, expresó Cinzia Rosini, Gerente de Marketing de Banco Atlas.

Luego de años, Luis Miguel volvió a nuestro país para compartir con el público sus mejores éxitos y revivir el romance despidiéndose con un gran despliegue técnico y un detalle que todos recordarán, rosas blancas.

Bajo su estrategia de brindar experiencias únicas a sus clientes y conectar con ellos, Banco Atlas decidió apostar por este evento, brindando la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de primer nivel, esperado por miles de personas.