El exprecandidato a la Presidencia de la República por el Partido Colorado, Santiago Peña, sostuvo que no es momento de hablar de candidaturas por lo que no confirmó ni descartó alguna posible postulación a la Intendencia de Asunción en las Municipales del 2020. "No se descarta ninguna situación, pero hoy no hay nada sobre alguna candidatura", aseguró.