Federico Franco en una entrevista exclusiva con el presidente del PLRA, Efraín Alegre en los estudios de Ñandutí, donde hablaron desde los comienzos de Efraín en San Juan Baustista hasta su llegada a Asunción donde estudió Derecho en la Universidad Católica y que más adelante dejaría su profesión para entrar en la esfera de la política.

“Don Carlos (Padre), falleció en el 2011 a los 93 años, luego de dejar el ministerio, una familia muy longeva, mi abuelo paterno murió a los 99 años. “Mi abuelo tenía esa preocupación le llamaba a mi papa y le decía es poco el siglo para los que quieren vivir 12. Mi padre era uno de los pioneros del transporte de Misiones, en la década del 50. En los caminos de tierra empezó con una combi, viajaba de San Juan a Asunción”.

“Luego del bachiller, tenia que venir a Asunción, quería estudiar derecho como en esa época teníamos una indignación hacia la dictadura. Queríamos formarnos y luchar por la democracia. Vine a vivir en una pensión que funcionaba sobre la calle Yegros casi Fulgencio Moreno. Luego me mude a otras pensiones. Estudié en la Católica, iba y venia todos los días con dificultades y ayudas de familiares”.

Ramírez Candia y Blas Llano fueron mis compañeros. Con Blas hay una especie de leyenda por las diferencias políticas, también es de San Juan, en algún momento estudiamos juntos, estudiaba con él(Blas), íbamos a pescar”.

“La profesión de abogado ejercí poco, cunado me recibí fue coincidente con la caída de Stroessner, me armé la oficina de abogado, alquilé, estaba trabajando. Un día, el doctor Ocampos Rivarola quien era concejal de aquella primera camada, me dijo tenemos que designar en la junta jueces de falta, estamos queriendo plantear tu nombre. Desde que me designaron deje la profesión. En el 93 gana Wagner la gobernación y me invita como secretario. Luego fui diputado, senador, ministro”.

Actualidad política

“La presencia de José Ortiz me callo realmente mal, por lo que representa. Lo que nos pasó a nosotros fue muy grave, con respecto a el atropello del PLRA y la muerte de Rodrigo Quintana. Hay cosas que se pueden restablecer pero la vida no”.

“Estamos preocupados porque no hay ninguna señal de que nos permitan pensar que se va investigar lo que paso y quienes son los verdaderos responsables.

Un día le llame al papa de Rodrigo, y le dije mañana el presidente visita al partido, le dije que le iba mostrar el lugar donde fue asesinado, y le vamos a pedir justicia. Me respondió, yo solamente quiero ver una señal de que se van a hacer las investigaciones.

No vemos desde el Poder Ejecutivo una posición clara y firme, es uno de los temas centrales y vemos ambigüedades. El paraguay vivió momentos difíciles en el gobierno anterior y por ahora no ha cambiado nada, todo sigue igual.

“La sobre facturación plantamos en campañas y decíamos como íbamos a reducir los costo y de que recursos íbamos a sacar. No están sen el poder y nada impide que nosotros peleemos lo que nosotros reivindicamos. Nos pusimos a trabajar y dijimos vamos a presentar un proyecto del ley, preparamos y lo presentamos en diciembre. Ahora es peor porque los costos son mas elevados de lo que se planteó el año pasado.”