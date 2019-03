Zona Franca Todo el día

El senador Rodolfo Friedmann, precandidato a la presidencia de la ANR por el movimiento Colorado Añetete habló sobre la campaña electoral dentro de su movimiento, el supuesto abrazo republicano y sobre la visita del empresario José Ortíz, miembro del primer anillo del expresidente Horacio Cartes al presidente Mario Abdo Benítez.

Campaña electoral: “Yo aprovecho los fines de semana para visitar a los correligionarios, no así entre semana. Este año el Congreso tiene grandes desafíos por eso bajamos la intensidad de la campaña”.

“Creo que todo los compañeros van a intensificar sus campañas en los próximos meses. Tenemos que encontrar un mecanismo para que haya una sola lista por el movimiento. Estamos todos maduros en la política, y todos lo entendemos. Faltan todavía unos meses pero vamos a encontrar ese camino al consenso que pueda permitir que las chances electorales sean las mejores para las elecciones”, acotó.

Visita de José Ortíz a Mario Abdo: “Entiendo que se dio en el marco de un proyecto de inversión entre empresarios italianos y paraguayos. José Ortíz para mi no existe, dentro de la política partidaria”, dijo.

¿Abrazo republicano?

“Entiendo la presión y los cuestionamientos, pero no creo que se dé de esta forma. Políticamente tenemos una línea de trabajo bien definida y creo que dentro del ámbito, los hechos demuestran que el gobierno no va a acompañar ningún tipo de impunidad ni un abrazo que signifique justamente eso, protegerle a alguien y eso no es un discurso político sino hechos. Probablemente yo tengo una línea más dura dentro del movimiento”, refirió.

Sobre la convocatoria a Horacio Cartes a declarar por el Caso Messer: “Nosotros dimos continuidad al proceso iniciado el año pasado, la Comisión decidió convocarlo y no aceptar su petición de que le enviemos las preguntas. Lo volvimos a citar para el lunes a las 10:30 de la mañana en el Congreso, vamos a respetar los procesos e ir paso a paso, sin desmeritar a ninguna Comisión”, ratificó.

En caso de que Cartes no se presente, el senador dijo que lo correcto sería remitir los antecedentes y que el juez determine la decisión de mandarle o no las preguntas o una posible sanción. “Yo optaría por un juez, en caso de que no se presente el lunes”, puntualizó.