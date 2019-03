El evento de inauguración será el viernes 15 de marzo, a las 10:00 horas, con presencia de autoridades nacionales, locales, representantes de las organizaciones cooperantes y beneficiarios.

En esta ocasión, 145 familias del distrito de Yhu (Caaguazú) se beneficiarán con acceso a agua potable y soluciones de saneamiento (unidades sanitarias con arrastre hidráulico), cuyas instalaciones se inaugurarán el viernes 15 del corriente. La Junta de Saneamiento Mariscal López-Virgen del Carmen, organización de base comunitaria asentada en la localidad del mismo nombre, estará a cargo de la administración y operación sostenible del sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico.

El mejoramiento del acceso a agua potable representa un gran avance para la población. Anteriormente los pobladores se abastecían de manantiales, arroyos y pozos excavados, dando pie a la aparición recurrente de enfermedades de la piel, diarreas y parasitosis. Crescencio Irala, presidente de la Junta de Saneamiento, testimonia en nombre de su comunidad que tras 12 años de ocupación del asentamiento y casi dos años de trabajo, por fin ven materializado el fruto de ese esfuerzo.

La habilitación del servicio constituye un gran beneficio y se inaugura justamente pocos días antes de celebrarse el Día Mundial del Agua, el próximo 22 de marzo, que con el liderazgo de las Naciones Unidas llama la atención sobre la importancia del agua potable y la defensa de la gestión sostenible de los recursos hídricos para todos.

La intervención fue realizada por SENASA, en el marco del “Programa de Agua y Saneamiento para Comunidades Rurales e Indígenas, (PAYSRI)”, financiado por el Gobierno Nacional mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una donación del Gobierno de España, a través del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe, administrado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). De esta manera, SENASA continúa brindando bienestar y mejorando la calidad de vida de las localidades rurales del Paraguay

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL NUEVO SISTEMA

La infraestructura, cuya inversión total alcanza los Gs. 840 millones, con capacidad de 5 600 litros/hora – lo cual sobrepasa la necesidad actual de 3.800 litros/hora -, garantiza el suministro de agua apta para el consumo humano, durante las 24 horas día. Comprende todos los componentes del sistema convencional de abastecimiento (pozo, tanque, redes, casetas, equipamiento electromecánico, entre otros), además de la construcción de 139 unidades sanitarias (baños con arrastre hidráulico), que cuentan con componentes de saneamiento básico (cámara séptica y pozo absorbente), reduciendo los riesgos de contaminación de las fuentes de agua y los impactos negativos en el medio ambiente.

ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

Adicional a la dotación de la infraestructura física, SENASA promueve la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo. Para tal propósito, Mariscal López-Virgen del Carmen, al igual que otras seis comunidades rurales del distrito de Yhu, de un total de 56 a nivel nacional, es beneficiaria de otro proyecto que garantizarán la sostenibilidad de este nuevo sistema de agua.

Se trata del Proyecto Y Kuaa, desarrollado en el marco del Programa Regional Lazos de Agua, auspiciado por la Fundación One Drop, la Fundación FEMSA, The Coca Cola Foundation y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para su ejecución en Paraguay el Programa cuenta además con el apoyo financiero de BID LAB y del Gobierno de Japón – Fondo Especial del Programa para la Reducción de la Pobreza, mediante recursos de cooperación técnica no reembolsable, y con la participación de la Fundación Moisés Bertoni.

En el marco de dicho Proyecto, se está adelantando el fortalecimiento institucional de la Junta de Saneamiento, por medio de capacitaciones en temas técnicos y administrativos, además de ser socia fundadora de la Asociación de Prestadores del Servicio de Agua Potable de Yhu, conformada el pasado 23 de febrero. Así mismo, la localidad ha sido beneficiaria de intervenciones siguiendo las pautas del Modelo ABC para la Sostenibilidad promovido por One Drop, a través del enfoque de Arte Social para el Cambio de Comportamiento, mediante herramientas lúdicas, artísticas y dinámicas que buscan sensibilizar y movilizar a la comunidad hacia comportamientos que acompañen la gestión de los servicios, y garanticen su sostenibilidad.