El 30 de abril de cada año vencen la licencia de conducir, la revalidación, la perforación y la habilitación vehicular, motivo por el cual la Dirección de Tránsito hace un llamado a la ciudadanía para acercarse a los municipios a fin de que se realicen estas gestiones y se pongan al día con las documentaciones.

Con el objetivo de evitar la aglomeración masiva de personas en las fechas topes, agilizar la entrega de los documentos y no exponerse a eventuales multas, la Dirección de Tránsito recuerda que las oficinas en las comunas están abiertas de lunes a viernes de 7:00 a 13:30, y los días sábados de 7:30 a 11:30.

Requisitos

Para las gestiones por primera vez de la licencia de conducir los interesados deben contar con una fotocopia de cédula de identidad, una constancia del grupo sanguíneo, someterse a una examen psicotécnico, de vista y oído y presentar un certificado de vida y residencia, esto en caso de que el contribuyente no figure en la base de datos de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci).

Para la renovación de la licencia solo se debe pasar por el examen de vista y oído. En caso de extravío de la licencia de conducción presentar una denuncia hecha en la Policía Nacional. Cada licencia de conducir tiene una validez de 5 años desde la fecha de expedición. Desde el momento de la expedición se debe hacer la perforación anual para evitar estar en infracción y exponerte a multas.

Los interesados deben de presentar algunos requisitos para gestionar por primera vez la habilitación vehicular, que son: la copia del contrato privado de compra y venta del vehículo y una fotocopia de cédula de identidad del propietario del vehículo.

Para la renovación presentar solo la cédula que ha caducado con la fotocopia de cédula del dueño del vehículo en caja. En caso de extravío del registro de habilitación presentar una denuncia hecha en la Policía Nacional con una fotocopia de cédula del dueño del vehículo. La habilitación vehicular o patente vehicular se debe gestionar y renovar cada año.

Costos

Los costos para la expedición varían de acuerdo a la categoría a la que pertenecen como particulares que tiene un costo de 44.500 guaraníes, los profesionales B, B Sup., A y A Sup., tienen un costo de 49.000 guaraníes, en tanto que para los motociclistas la mismas es de 42.500 guaraníes y para extranjero de 44.500 guaraníes.

En tanto que para la cancelación y/o perforación también se desglosan de acuerdo a las categorías particulares que tiene un costo de 29.600 guaraníes, los profesionales B, B Sup., A y A Sup., tienen un costo de 31.000 guaraníes, para los motociclistas la mismas es de 27.800 guaraníes y para el profesional C. 31.000 guaraníes.

Para los duplicados para trámite de licencia de conducir de particulares 44.500 guaraníes, los profesionales B, B Sup., A y A Sup., es de 49.000 guaraníes, para motociclistas 42.500 guaraníes y para extranjero 44.500 guaraníes.

Fuente: Agencia IP