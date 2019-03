Zona Franca Todo el día

El presidente del Congreso, el senador Silvio "Beto" Ovelar, se refirió acerca de sus declaraciones sobre el ministro de Educación, Eduardo Petta, ya que lo había criticado diciendo que él se "cree un emperador" por no recibir a educadores que van en busca de una reunión con el secretario de Estado. "Justo hoy me visitaron algunos docentes que quisieron conversar con su ministro y no pudieron acceder", expresó.

Ovelar mencionó que su encuentro con los docentes y los directores coincidió con su reunión con el presidente Mario Abdo Benítez mantenida este miércoles, pero destacó que este hecho no lo conversó con el primer mandatario. “Mi reclamo no es conseguirle cargo a la gente pero no cuesta nada recibirle a la gente afectuosamente, especialmente con la gente del interior”, dijo

Asimismo recordó que la línea de gobierno del ejecutivo fue siempre mantenerse cerca de la gente, pero que hay compañeros suyos, que al asumir un cargo, aparentemente se olvida de las personas. “No le atendemos a la gente que se jugó por nosotros, no solo con Petta, sino que también algunos directores de entes”, enfatizó.