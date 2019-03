Zona Franca Todo el día

Pedro Wilson Marinoni, abogado del supuesto narcotraficante Reinaldo Cabaña alias “Cucho”, habló tras las declaraciones del ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, quien alegó que el abogado siempre utilizó una estrategia para desacreditar a la institución de antidrogas, por lo que buscarían pedir la casación de su matricula.

El abogado Marinoni, sostuvo que tienen objetivos concretos, por lo que están denunciando en un expediente el supuesto robo y rapiña de las propiedades de su cliente que fueron incautadas por el Estado.

“Sus agentes al momento de realizar las manifestaciones en los allanamientos, sustraían objetos, no es la primera vez que gente de la Senad está robando y rapiñando en el lugar donde hacen los procedimientos. Si es por eso que me van a casar la matricula por denunciar ese hecho, que me cacen ahora y 20 veces”, expresó.

Asimismo, dijo que en 25 años de su profesión nunca tuvo ningún tipo de sanción. “Ningún sumario administrativo tengo dentro de mi legajo profesional”, puntualizó.

“Su comunicado es confuso, confunde el allanamiento particular de la vivienda de mi cliente con la hacienda Napoles, debería informarse un poco mejor y también de informar, qué el hizo a las 11:45 en el calabazo donde le apartó a Reinaldo “Cucho” Cabañas el día de su detención. que cuente que le preguntó a mi cliente a ver si es ético lo que hizo”, cuestionó.