El presidente de Argentina, Mauricio Macri, reconoció este jueves que la proximidad de los comicios presidenciales de octubre está generando "inestabilidad económica", pero aseveró que "en la medida que se despeje la duda política" hacia el futuro, la economía va a tomar "más impulso".

“Hoy nos queda por delante seguir apostando a la estabilidad macroeconómica, que la Argentina le demuestre al mundo que entendió y que vamos a tener Gobiernos que no gastan más de lo que tienen”, sostuvo el jefe de Estado en una conferencia de prensa en la provincia norteña de Jujuy.

En las últimas semanas, la incertidumbre económica regresó a la primera línea de la actualidad después de que el dólar volviera a registrar varias jornadas de subidas frente al peso, lo que llevó a la divisa estadounidense a superar el récord de su precio en Argentina alcanzado en septiembre pasado.

Macri, que no anunció oficialmente si optará a la reelección -para lo que en agosto habrá elecciones primarias en las que los ciudadanos elegirán a los candidatos definitivos de los comicios de octubre- sí deslizó en algunas entrevistas que está dispuesto a presentarse, y hoy ratificó que su política es la correcta.

“Ahora hay una elección, y el mundo está esperando a ver si nosotros ratificamos que vamos a seguir en esta dirección, sabiendo que saben las dificultades que estamos recorriendo y que nos cuesta, porque tampoco a ellos les fue fácil llegar a los lugares que llegaron”, afirmó el mandatario.

Para ello, puso el ejemplo de Chile, del que destacó su “estabilidad y crecimiento” de los últimos 25 años, a pesar de que tampoco le fue fácil, “pero persistieron”.

“Mostraron coraje y convicción, que es la que estoy seguro de que tenemos los argentinos”, añadió, para destacar que el país va a seguir por el “camino” que su Gobierno ha emprendido y “en la medida que se despeje la duda política hacia el futuro”, la economía “va a tomar más impulso” y volverá a tener “acceso al financiamiento”.

El presidente recordó lo que llevó en 2018 a dejar de crecer y entrar de nuevo en recesión:

“A partir de abril entramos en una crisis financiera cambiaria que llevó a un proceso de recesión económica que ha afectado a muchos argentinos. Hemos estado lo más cerca posible y buscado de todas maneras a nuestro alcance para acompañar y tratar que todos crucemos este momento de dificultades”, subrayó.

Sin embargo, asumió que queda por delante demostrar al mundo que el país no pretende “vivir de lo prestado”, que cobre los “impuestos mínimos necesarios” para que el sector privado y las pymes “puedan desarrollarse”.

“Y tenemos que ratificarlo en un proceso electoral y eso genera inestabilidad económica”, insistió, para recordar que durante la cumbre del G20 de Buenos Aires de finales del año pasado, los principales líderes del mundo felicitaron al país por las reformas emprendidas.

Entre otras cosas, en la conferencia de prensa, que realizó junto al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el mandatario volvió a referirse a la situación de inseguridad ciudadana y criticó “las cárceles de puerta giratoria” y a los jueces que ponen en libertad a delincuentes a los pocos días de haber sido detenidos.

También fue consultado por la situación electoral del oficialismo en Córdoba, segunda provincia más importante del país, después de que uno de los precandidatos a gobernador provincial y otro para alcalde capitalino anunciaran que se postularán en listas separadas del frente gobernante Cambiemos.

“Lo que pasó en Córdoba es que dos dirigentes importantes que tiene Cambiemos no se pusieron de acuerdo. Hoy vamos a tener dos candidatos que representan el mismo espacio. Es algo que no queríamos y que no sucedió en las demás provincias”, señaló.

El diputado Mario Negri -jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara Baja y precandidato a gobernador- y el exintendente cordobés Luis Juez -que vuelve a presentarse para gobernar la capital provincial-, decidieron aunar fuerzas en un bloque frente al actual intendente cordobés, Ramón Mestre, que también había presentado su precandidatura a gobernador por Cambiemos.

