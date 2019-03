El senador colorado, Juan Darío Monges, cuestionó las declaraciones y el pedido de su colega Paraguayo Cubas, de que la Cámara Alta inste a Javier Zacarías Irún a renunciar a su banca. "No corresponde venir a amenazar a acá, a mí por lo menos no me van a correr con la vaina (...). Si se anima que se acerque y ahí me va a encontrar como los hombres", tiroteó el legislador a Payo Cubas.