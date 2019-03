Zona Franca Todo el día

El ingeniero Pedro Ferreira, presidente de la Administración Nacional de Electricidad, dijo que para acceder a un puesto debe prepararse y concursar, además, afirmó que para cargos administrativos tendrán prioridad las personas con discapacidad, esto respondió Ferreira al senador Silvio Ovelar, que también lo acusó de creerse un “emperador”, tal como ocurrió con Eduardo Petta.

Según las declaraciones de Ovelar, “Pedro Ferreira no le recibe a la gente, hay correligionarios y no correligionarios que tienen problemas con su factura”. Tras estas declaraciones, el titular de la ANDE, explicó que para acceder a un cargo deben concursar y la prioridad tendrán las personas que están preparadas.

Ferreira, aclaró que no tuvo conversaciones con el senador Ovelar y dijo que lo llamará pronto. “Uno siempre tiene que mantener una buena relación y con este señor, siempre hemos mantenido el diálogo, no escuché la conversación sobre lo que dijo. Que yo recuerde no tuve una desatención con él; es más su departamento (Caaguazú) ha sido muy reforzado, en vehículos, licitaciones y mejorará la prestación, y no creo que haya problema de ese lado, voy a hablar con él en la semana”, señaló.

Respecto a la solicitud para una entrevista, dijo que prefiere que en el pedido, incluyan el tema a tratar, para ver qué se puede hacer o derivar al departamento especializado en el caso.