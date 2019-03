A sala llena, se desarrolló el día de ayer la segunda jornada de la puesta en escena de “El fantasma de la ópera”, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane. El público vibró con las interpretaciones de los artistas, remontándose a los 1800 de París.

Un elenco de 30 actores y bailarines, emprendió en diciembre la preparación para dar vida a esta versión adaptada de The phantom of the opera, el musical más famoso de todos los tiempos, basado en la novela gótica escrita por el francés Gastón Leroux y publicada en 1910, originalmente, como Le fantôme de I’opéra.

La dirección general y la coreografía están a cargo de Natti Fuster Cascio; mientras la dirección orquestal y musical están bajo el mando del maestro español Jesús Ayllón. Se disfruta de música completamente en vivo, con una impresionante orquesta de 20 músicos.

El cantante Misael Centurión encarna a Erik, Le fantôme; Maga Chase y Victoria Ávila personificarán a Christine Daaé; Fernanda Melgarejo es la prima donna Carlotta; y Rodrigo Alcaraz caracteriza al vizconde Raoul de Chagny.

El día de hoy se realizarán las dos últimas funciones de este gran espectáculo por primera vez montado en el país, a las 16 y a las 20 horas. Las entradas se venden en el Teatro Municipal o llamando al (0984) 571-520, a los siguientes costos:

Paraíso, G. 70 000;

Tertulia, G. 95 000;

Platea, G. 120 000; y

Palco VIP G. 180 000.