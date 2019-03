Wilberto Cabañas, el candidato colorado a la Intendencia de Ciudad del Este, negó haber dedicado su victoria en las internas de la ANR a su correligionario, el diputado Ulises Quintana. "Es una gran mentira que se quiere instalar. Yo hablé y agradecí a los dirigentes de Ulises Quintana, que acompañan nuestro proyecto hace años. Es una falacia, una mentira, no sé de donde salió. Agradecí a todos y no sé cual es la intención que de repente quieren llevar al otro lado, me extraña esta situación de la que están hablando los medios de la Capital", dijo.

Cabañas prometió combatir la corrupción y recuperar la estabilidad administrativa y financiera de la Municipalidad. “Vamos a hablar con todos. No nos vamos a cansar de hablar, de comprometernos y confío en que el Partido Colorado va a llegar unido para las elecciones generales”, refirió.

“Ulises siempre ha sido el abanderado de la lucha frontal contra la corrupción, hace años se plantó contra el Clan Zacarías, eso está en la historia de Ciudad del Este y no voy a ser ingrato desconociendo eso. Me acordé de él, no se puede negar. Le agradecí porque él está hace años en nuestro proyecto, caminamos juntos y él ahora debe probar su inocencia ante la Justicia. Él tiene una familia grande acá que son los colorados, a partir de ahí no quiero entrar en un campo que le compete a la Justicia”, acotó.