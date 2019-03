El conductor de "El Salón de los Pasos Perdidos", Héctor Luis Rubin, opinó acerca de la agresión que sufrió una policía Municipal de Tránsito por parte de una conductora que fue demorada por ir en contramano. Comentó que las autoridades de cierta manera tienen la culpa de la falta de respeto que la ciudadanía tiene hacia ellos, resaltando que vivimos en una sociedad que no confía y cuestiona la función del Poder Judicial, policías, políticos y militares.

“De verdad es tanta la falta de respeto en general que es terrible, algo hay que hacer, el país esta muy mal, no hay respeto a la autoridad ni nada, parte de esto tiene la culpa las autoridades porque la gente que perdió el respeto hacia las autoridades, vivimos en una sociedad que no confía en el Poder Judicial, en nuestros policias, una sociedad donde cuestionamos la funcion de los militares, las Fuerzas Armadas y en los politicos, no confiamos en absolutamente nadie, es como una película donde se pierde el respeto”, explicó.