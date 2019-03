El senador Fidel Zavala, en una entrevista exclusiva con Federico Franco en Radio Ñandutí, habló sobre su vida, sus comienzos en el campo con la ganadería hasta su secuestro ocurrido el 15 de octubre del 2009 por el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Yo era el patron’i, me decían cariñosamente, un día le dije a para quiero aprender todo lo que vos sabes, “me dice, vas a ir al campo, todos lo que ellos sepan me traes en un reporte. Yo sentía que el viejo no estaba en sus actividades rutinarias”.

“Un día me despierto y le digo a mama contame la verdad, papa esta enfermo, falleció de cáncer, metástasis en los pulmones, y ahí cambió mi vida”

“Yo estaba trabajando en el corral, tras el un aguacero me fui a la oficina, y de repente entra la camioneta de la estancia raudamente, miro a los costados, había gente que no venia sola en la camioneta, sino gente del EPP que tomaron repentinamente la estancia. No pude creer lo que me estaba pasando”, estaba preso en la camioneta atrás con los secuestradores yendo hacia el monte”

“Tuve un momento de silencio para precautelar la familia, no tengo problemas de hablar si va ayudar dimensionar, lo que pasamos fue duro, estar atado, privado de la libertad, torturas psicológicas. En un momento discutieron, no llegaban a un acuerdo si me iban a matar”.

“Con una pala empiezan a hacer un pozo, me despedí de mi familia. Tuve 3 comunicaciones con ellos, la prueba de vida. Le dije a mi familia estamos acá peleando y estoy para aguantar” . El pago del rescate lo craneé yo desde adentro, sugerencia mia”

“Le sugerí al EPP, el pago aéreo, el avión puede venir bajo y dejar el paquete. Yo en todo momento supe en donde estábamos, el campamento 11. En el 12 y 13 ya lo hice vendado. 550 mil dólares fue el pago del rescate”.