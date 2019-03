El jueves 21 de marzo se llevó a cabo otra edición más de Basanomics. Esta vez el encuentro se realizó en dos puntos de Ciudad del Este, La Feria Agropecuaria Innovar desde las 10:30hs y la Universidad Nacional del Este desde las 19:00hs.

El evento estuvo a cargo de los economistas Santiago Peña, Ex Ministro de Hacienda y Máster en Administración Pública por la Columbia University; y Carlos Fernández Valdovinos, Ex Presidente del BCP, Doctor en Economía por la University of Chicago, quienes abordaron como eje central el tema ‘’Cambio de Clima’’.

‘’ A partir del 2003 hay un cambio en la economía paraguaya, se vuelve estable y comienza el crecimiento’’ – comentó Carlos Fernandez Valdovinos, Ex Presidente del BCP.

‘’ El crecimiento del país ya no puede simplemente basarse en la estabilidad fiscal y monetaria, sino que necesita algo más, y ese algo más es el capital humano e inversión en infraestructuras’’ – agregó Santi Peña.

Los asistentes pudieron recibir toda la información acerca del encuentro a través de una campaña multimedios del Banco Basa.

Basanomics cerró un exitoso evento con público a tope y va ganando su espacio como referente nacional en materia económica.